Власти Нягани сообщили об устранении угрозы от медведя, выходившего к городу

Медведь, который неоднократно выходил из леса на территорию Нягани в течение лета, больше не представляет опасности для жителей. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. По его словам, охотник, получивший разрешение на регулирование численности опасного животного, «провел необходимые действия и устранил угрозу».

Ситуацию в течение лета контролировали специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы и сотрудники правоохранительных органов. Они выезжали на места появления хищника и отпугивали его от жилых районов. Иван Ямашев поблагодарил охотника, специалистов ЕДДС и правоохранителей за работу.

Глава города также напомнил, что медведей могут привлекать пищевые отходы, открытые контейнеры, остатки еды и корм для животных. Жителей просят не оставлять мусор и продукты в открытом доступе, чтобы снизить риск новых встреч с хищниками.

Недавно мы рассказывали о том, почему медведи в последнее время так активно выходят к людям в Югре, и когда это закончится.