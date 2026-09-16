Разбираемся, как Сургутская агломерация оказалась второй среди экономик России

Сургутская агломерация заняла второе место в рейтинге экономик российских агломераций, обойдя Санкт-Петербургскую. Выше нее оказалась только Московская. В пятерку также вошли Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации. Такой результат получил Институт территориального планирования «Урбаника», который сравнил 52 городские агломерации России. Для анализа использовали наиболее актуальные на момент исследования данные − за 2024 год. Разбираемся, за счет чего Сургутская агломерация оказалась второй в стране.

Сургутская агломерация: что же в ней необычного?

В исследовании Сургутская агломерация отличается своим размером. В ней проживает около 829 тысяч человек, а валовой городской продукт (далее − ВГП) составляет 5,4 трлн рублей. Для сравнения: Санкт-Петербургская агломерация занимает третью строчку с ВГП в 15,6 трлн рублей, но ее масштаб значительно больше.

Еще один показатель, на который обращают внимание авторы рейтинга, − отгрузка товаров и услуг. В Сургутской агломерации на одного жителя приходится около 8,2 млн рублей. При этом, около 70% эффекта, по оценке «Урбаники», дает добыча полезных ископаемых.

Авторы исследования относят Сургутскую агломерацию к группе «медведей» − крупных и высокоинтенсивных экономик. Вместе с ней здесь оказались Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

Взгляд на экономику − через агломерации

Как указали в «Урбанике», границы города не всегда совпадают с границами его реальной экономической жизни: люди ездят на работу между муниципалитетами, компании используют общую инфраструктуру, а производство может находиться за пределами города. Близко расположенные города и поселения за счет общих рынков труда, товаров, услуг и инфраструктуры способны давать больший результат вместе, чем каждый из них по отдельности. Поэтому рейтинг строится на статистике муниципалитетов, входящих в агломерацию.

Так в исследовании Сургут оказался одним из семи примеров агломераций, где пригородная часть экономически сильнее ядра по ВГП на человека. Причина − промышленность и добыча, которые находятся за пределами самого города. В этот же список попали Набережночелнинская, Орская, Новокузнецкая, Старооскольская, Стерлитамакская и Альметьевская агломерации.

Исследователи специально разделяют масштаб экономики и ее интенсивность. Поэтому в соседних строчках рейтинга оказываются очень разные территории. Например, Набережночелнинская агломерация заняла четвертое место благодаря промышленному поясу, включающему Набережные Челны, Елабугу и Нижнекамск. Южно-Сахалинская − пятое место с ВГП в 1,27 трлн рублей. При этом Альметьевская агломерация, не попавшая в пятерку, показывает отгрузку товаров и услуг на одного человека в 5,1 млн рублей − в 2,5 раза больше московского показателя.

На более низких позициях рейтинга оказались уже другие типы территорий. Например, 15 агломераций (среди них − Тюменская) исследователи отнесли к «лосям» − крупным и низкоинтенсивным. Еще 15 агломераций − к «рысям» − небольшим, но высокоинтенсивным, а еще 14 − к «барсукам», небольшим и низкоинтенсивным.

Как Сургутская агломерация к этому пришла

Сегодня словосочетание «Сургутская агломерация» звучит привычно, но еще несколько лет назад речь шла прежде всего о поиске новых форм сотрудничества между соседними муниципалитетами.

В 2022 году Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Пыть-Ях заключили соглашение о развитии агломерации. В мае 2023 года состоялось первое заседание ее совета. Тогда замглавы Сургута Артём Кириленко рассказывал, что для работы подготовили план из 36 пунктов: в него вошли культурные и спортивные проекты, развитие бизнеса и экономики, инфраструктура.

Вместе с тем, у совета не было собственного бюджета и аппарата, поэтому основной задачей стала координация муниципалитетов. Кириленко приводил в пример дорогу из Сургута в Белый Яр: если построить ее только со стороны города, она упрется в территорию Сургутского района. Синхронизация действий должна была не допустить такой ситуации.

Отдельно Кириленко говорил о транспортных связях. Их развитие, по его оценке, расширяет рынок для бизнеса: потенциально компания работает уже не с отдельным Сургутом, а со всей агломерацией, где на тот момент проживало около 750 тысяч человек.

Кстати, в 2025 году, глава Сургута Максим Слепов называл второй мост через Обь стратегически важным для всей Сургутской агломерации. По его словам, он улучшает транспортную доступность, расширяет рынок труда и связывает рынки недвижимости Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов и Пыть-Яха.