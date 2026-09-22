Горводоканал Сургута предупредил об отключениях воды и возможном ухудшении ее качества

В Сургуте с 21 по 27 сентября из-за работ на сетях транзитных организаций может временно ухудшиться качество холодной воды более чем в десяти жилых домах и других объектах. Об этом сообщается в социальных сетях Горводоканала. Отключения ожидаются в части домов на улицах Бахилова, Бажова, Островского, проспекте Ленина, а также в школе №1. Ограничение связано с подключением вновь смонтированных трубопроводов после капитального ремонта. Также днем холодной воды не будет в домах №12, 12/1 и 14 на улице Декабристов.

Еще одно отключение горячей воды запланировано с 9:00 до 18:00. Оно затронет некоторые дома и коммерческие объекты на улицах 30 лет Победы и Быстринской, а также детский сад «Золотая рыбка» и школу «Перспектива».

Информацию о временных отключениях и ремонтных работах в другие дни Горводоканал публикует в своих социальных сетях.

В то же время в городе на некоторых теплопунктах монтируют новые фильтры для воды, чтобы избавить жителей от дискомфорта, связанного с грязной водой.