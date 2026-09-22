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Новый созыв Тюменской областной думы будет сформирован до 1 октября

Избирком Тюменской области огласит восьмой созыв областной думы до 1 октября

Новый созыв Тюменской областной думы будет сформирован до 1 октября
Фото ru.wikipedia.org

Восьмой созыв Тюменской областной думы планируют сформировать до 1 октября, на эту дату назначено первое организационное заседание нового состава. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на председателя Избирательной комиссии региона Игоря Халина.

По предварительным данным, 17 мандатов по партийным спискам получает «Единая Россия», по три — КПРФ и ЛДПР, один — «Новые люди». В 24 одномандатных округах, где обработка протоколов завершена, предварительно лидируют кандидаты «Единой России». Окончательные результаты выборов установят после завершения обработки протоколов и проведения заседаний соответствующих избирательных комиссий.

За время кампании в избирательные комиссии поступило одно обращение, связанное с выборами депутатов Государственной думы, и 30 обращений по выборам в областную думу. «Каких-то чрезвычайных происшествий, каких-то серьезных жалоб ни в избирательные комиссии нашего региона, ни в судебные органы не поступило», — отметил Игорь Халин.

По предварительным данным, которые привел Александр Моор, явка составила 65,3% на выборах в Государственную думу и 64,3% — в Тюменскую областную думу. Он отметил, что показатели оказались выше, чем на выборах 2021 года. Также Александр Моор сообщил, что Тюменская область продолжит взаимодействие с политическими силами, которые будут представлены в новом составе регионального парламента.


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Сегодня в 18:50, просмотров: 168, комментариев: 0
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