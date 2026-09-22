Роспотребнадзор Югры зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ на 41,9% за неделю

В Югре продолжает расти заболеваемость ОРВИ: с 14 по 20 сентября показатель достиг 117 случаев на 10 тысяч населения, увеличившись за неделю еще на 41,9%. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры. Неделей ранее, с 7 по 13 сентября, в регионе регистрировали 82 случая ОРВИ на 10 тысяч жителей. Тогда показатель вырос сразу на 86% относительно предыдущей недели. Таким образом, рост заболеваемости продолжается вторую неделю подряд.

Заболеваемость внебольничными пневмониями за последнюю неделю составила 10,7 случая на 100 тысяч населения — на 7,9% больше предыдущего показателя. Доля детей среди заболевших достигла 47,5%. Неделей ранее она составляла 24,4%, а общий показатель пневмоний находился на уровне 9,9 случая на 100 тысяч человек.

Заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 0,6 случая на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные за неделю случаи протекали в форме ОРВИ.

На минувшей неделе среди выявленных респираторных инфекций преобладал риновирус — 44,16%. На парагрипп пришлось 14,94%, аденовирус — 7,14%, бокавирус — 6,49%, метапневмовирус — 4,55%. Также выявлялись коронавирусы — 2,6%, энтеровирусы и РС-вирус — по 1,3%. В мониторинге Роспотребнадзора гриппозные вирусы не указаны.