Ремонт реабилитационного центра на улице Бажова в Сургуте завершат в феврале 2027 года

Жительница Сургута пожаловалась на постоянный шум из-за ремонта здания на улице Бажова, 42. Речь идет о Центре реабилитации детей с ограниченными возможностями «Добрый волшебник». По словам местной жительницы, грохот от строительных работ мешает жильцам соседних домов даже при закрытых окнах.

«Четыре года ежедневного ремонта напротив нашего дома! Лязг, грохот, звуковой сигнал техники и так далее. Суббота вчера была – с 8 и до 8! Дома при закрытых окнах не слышно было друг друга в разговоре, настолько невыносимым был грохот!» – написала горожанка Ксения А. в комментариях под публикацией главы Сургута Максима Слепова.

На жалобу отреагировал Департамент социального развития Югры. Там уточнили, что нынешний комплексный капитальный ремонт здания начался 1 января 2026 года, а завершить его планируют в феврале 2027 года.

«Подрядная организация выполняет ремонт в соответствии с требованиями к обеспечению тишины в жилых зонах, не проводит строительные, ремонтные работы с 21:00 до 8:00.Подрядная организация ознакомлена с обращением заявителя и подтверждает исполнение норм законодательства в части запрета на проведение шумных работ», ‒ говорится в ответе ведомства.

Напомним, само здание реабилитационного центра на Бажова, 42 было построено в 1984 году. Капремонт предусматривает обновление внутренних помещений и инженерных сетей, ремонт фасада и кровли, замену окон и дверей, а также работы по обеспечению доступной среды, говорится на сайте Ассоциации экспертиз России.

На время ремонта реабилитационный центр продолжает работать на других площадках. Список адресов опубликован здесь.