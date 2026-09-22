Минобрнауки России предложило новые правила поступления в вузы

Минобрнауки России предложило изменить правила приема в вузы с 2027/28 учебного года: отменить многопрофильный конкурс, расширить перечень обязательных экзаменов и ввести дополнительные баллы за некоторые результаты ЕГЭ. Проект изменений опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает РБК.

Одно из основных изменений касается профильных предметов. Физику планируют сделать обязательной для поступления на 37 направлений, в том числе на все специальности в области машиностроения. История станет обязательной там, где сейчас университеты могут выбирать между ней и обществознанием. Для всех направлений, связанных с информационной безопасностью, обязательным экзаменом хотят сделать математику.

Также Минобрнауки предлагает отказаться от многопрофильного конкурса. В таком случае абитуриенты будут поступать непосредственно на конкретную специальность или направление подготовки.

Отдельную систему бонусов хотят ввести для выпускников, которые сдали больше экзаменов, чем требуется для выбранного конкурса. За результат от 60 баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, если этот предмет не используется при поступлении, можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов.

Дополнительные баллы также предлагают начислять за участие в проекте «Код будущего», подготовку в организациях ДОСААФ и медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Изменения могут затронуть и участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Без вступительных испытаний предлагается принимать только победителей, при этом учитывать результаты олимпиад за 10-11 классы.

Для поступающих в магистратуру хотят установить ограничение: в одном университете можно будет подать документы максимум на пять направлений.

В правилах платного обучения предлагается отдельно закрепить возможность использовать материнский капитал и образовательные кредиты. Также планируется обязательная предоплата за первый семестр. В Минобрнауки считают, что это позволит лучше зафиксировать выбор абитуриента и упорядочить конкурс на платные места.

Все изменения пока находятся на стадии проекта. Если их утвердят, новые правила начнут действовать с 2027/28 учебного года.

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