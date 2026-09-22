Суд Сургута оштрафовал Евгения Барсова на 2 тысячи рублей за ссылку на запрещенную соцсеть

Сургутский городской суд оштрафовал известного сургутского предпринимателя, строителя и бывшего кандидата в думу Югры Евгения Барсова на 2 тысячи рублей за публикацию ссылки на одну запрещенную соцсеть с фотографиями (которой пользуются десятки миллионов россиян). Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Административное дело суд рассмотрел 21 сентября. Во время мониторинга интернета специалисты обнаружили в профиле Барсова ссылку на эту соцсеть с призывом подписываться. Социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

На заседании Барсов вину не признал. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней со дня вручения или получения копии решения.

Ранее Евгения Барсова увозили в полицейский участок по этому же делу.

Евгений Барсов известен в Сургуте как предприниматель и строитель, а также как основатель первой в городе женской пилотажной группы «Барсы». На прошедших выборах он баллотировался в думу Югры по 13-му одномандатному округу. По предварительным данным Избирательной комиссии Югры, Барсов получил 26,74% голосов и не прошел в окружной парламент. Первое место в округе занял Сергей Кульпин (ЛДПР) с результатом 29,64%, Сергей Салахов («Единая Россия») набрал 24,83%.