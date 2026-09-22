«Священный Лось» из Белоярского стал самым высоким в России

Скульптура «Священный Лось» на набережной речного вокзала в Белоярском вошла в Книгу рекордов России как самое высокое изваяние лося в стране. Об этом сообщает канал «Югра официально». Высота скульптуры от подножия до верхней точки рогов составляет 8,8 метра, размах рогов — 4,5 метра. Сертификат о рекорде вручили главе Белоярского района Сергею Маненкову.

Зеркальная поверхность монумента отражает окружающий северный пейзаж. Образ скульптуры создали на основе мифологии коренных народов Севера, в которой лось занимает особое место.

Автором объекта стала мастерская Polyhead из Сергиева Посада. Ее работы уже представлены в Белоярском районе: скульптуры установлены на набережной «Сэй Пан», а в Казыме находится инсталляция «Хвост глухаря».

«Священный Лось» стал частью набережной «Колыбель города», благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».