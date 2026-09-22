Суд Нижневартовска рассмотрит иск о взыскании 5,5 млн рублей с бывшего руководителя Пенсионного фонда

Нижневартовский городской суд рассмотрит иск о возврате в доход государства более 5,5 млн рублей, полученных бывшим руководителем местного Управления Пенсионного фонда. Ответчиком по делу выступает Юрий Гончарук, сообщает пресс-служба судов Югры.

Основанием для иска стали обстоятельства, установленные при рассмотрении уголовного дела. По данным суда, в 2015-2016 годах Гончарук, возглавляя орган контроля за уплатой страховых взносов, заключал сделки, в результате которых получил от директора подотчетной организации деньги и другое имущество на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, эти средства являлись вознаграждением за снижение штрафных санкций. Ранее действия Гончарука рассматривались в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

При вынесении обвинительного приговора вопрос о судьбе полученных средств суд не разрешил. Теперь заявитель просит признать соответствующие сделки недействительными и взыскать более 5,5 млн рублей в доход государства. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 сентября 2026 года.