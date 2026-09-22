Работодатели Югры увеличили спрос на руководителей и логистов в 2026 году

В Югре за год сильнее всего вырос спрос на руководителей: с августа 2025-го по август 2026 года число вакансий для высшего и среднего менеджмента увеличилось на 33%. Об этом сообщили аналитики hh.ru. На 30% стало больше предложений для специалистов транспорта, логистики и перевозок, а также административного персонала. Число вакансий в туризме, гостиницах и ресторанах выросло на 19%, для домашнего и обслуживающего персонала и в розничной торговле — на 16%, для рабочих — на 5%.

При этом именно рабочие профессии остаются наиболее востребованными в регионе — на них приходится 17% всех активных вакансий. По 11% занимают транспорт, логистика и перевозки, а также строительство и недвижимость. Еще по 10% приходится на производство и сервисное обслуживание, продажи и работу с клиентами.

Среди направлений, где спрос растет, самые высокие медианные зарплаты в августе работодатели предлагали специалистам транспорта и логистики — 173,4 тысячи рублей. Административному персоналу предлагали 171,6 тысячи, домашнему и обслуживающему — 162,6 тысячи, рабочим — 149,3 тысячи рублей.

Для высшего и среднего менеджмента медианное предложение составляло 125,5 тысячи рублей, для работников туризма, гостиниц и ресторанов — 67,7 тысячи, для розничной торговли — 64,1 тысячи рублей.

В целом медианная предлагаемая зарплата в Югре в августе составила 95,7 тысячи рублей.