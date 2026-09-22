Власти Сургута пояснили, почему сняли вывеску «Собеседника» и что будет с кафе дальше

Кафе «Собеседник» в Сургуте хотят обновить и добавить ему новую функцию − сделать пространство для местных музыкальных коллективов. Об изменениях заведения ранее спросил читатель СИА-ПРЕСС Сергей О.: «Почему вывеску кафе «Собеседник» сняли? Неужели они закрываются? А такое хорошее место было, раньше, как помню, тут было кафе «Витязь».

Как сообщил СИА-ПРЕСС заместитель главы города Виталий Малыхин, вывеску сняли из-за износа конструкции и необходимости заменить световые элементы. Название «Собеседник» менять не планируют − новую вывеску установят после завершения ремонтных работ и реализации проекта.

Так сейчас выглядит клуб-кафе «Собеседник». Это фото и далее: СИА-ПРЕСС

Сейчас на базе клуба-кафе планируют реализовать инициативный проект «Квартирник». Его идея − создать молодежное пространство с небольшой сценой, профессиональным световым и звуковым оборудованием, а также музыкальными инструментами для городских коллективов.

«Проведенный онлайн опрос молодежи города показал востребованность доступной площадки для молодежи, занимающейся развитием творческих направлений, связанных с игрой на музыкальных инструментах, написанием музыки, текстов авторских песен, а также исполнением известных композиций», − поделился замглавы.

Пользоваться пространством планируют по предварительной записи − в том числе через онлайн-формат. Это позволит распределять время между коллективами и соблюдать требования законодательства о тишине.

Для жителей от 14 до 35 лет посещение площадки планируют сделать бесплатным.

При этом конкретные изменения внутри помещения − включая формат работы кафе, режим, меню и перечень услуг − определят после утверждения проекта и выделения финансирования. В помещении также планируют провести косметический ремонт, а входную группу хотят увеличить для более рационального использования пространства.

Сроки реализации проекта пока не определены: сейчас «Квартирник» находится на стадии оформления. Решение о поддержке инициативы и дальнейших работах будет принято позднее, добавил Виталий Малыхин.

«Вопрос о сохранении возможности получения подростками оплачиваемой работы и трудового опыта в данном структурном подразделении МАУ ПРСМ «Наше время» будет рассмотрен при принятии решения о дальнейшей деятельности учреждения», − добавил замглавы в ответе.