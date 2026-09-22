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​«А школу отменят?»: в Югре объяснили, что будет с занятиями при режиме беспилотной опасности

Школьники Югры начали спрашивать об отмене занятий после введения режима беспилотной опасности

​«А школу отменят?»: в Югре объяснили, что будет с занятиями при режиме беспилотной опасности
Фото из архива СИА-ПРЕСС

Вчера вечером в Югре объявили режим «Беспилотная опасность». Пока взрослые следили за изменением ситуации, у школьников появился свой главный вопрос: «А уроки отменят?». В комментариях к сообщениям о режиме дети начали спрашивать, отменят ли занятия и нужно ли приходить на уроки.

В правительстве Югры пояснили, как будет действовать система образования, если подобная ситуация сохранится до утра. Так, если режим «Беспилотная опасность» не снят к началу учебного дня, родители могут самостоятельно решить, оставлять ли ребенка дома. Такой пропуск школа должна будет считать уважительной причиной.

«Если режим не будет снят до утра, ваше право оставить ребенка дома. Причина пропуска будет считаться образовательной организацией уважительной», − сообщили в правительстве округа.

При этом переход школ на дистанционное обучение будет уже при другом уровне реагирования − если введут режим «Угроза беспилотной опасности». В таком случае об изменениях жителей должны дополнительно проинформировать.

Отдельно родители дошкольников уточнили, что будет с детскими садами в такой ситуации:

«Как в садике происходит обучение с применением дистанционных технологий в случае введения режима «Угроза бесплатной опасности», − спросила в соцсетях Дарья К.

В департаменте образования и науки Югры пояснили: в дошкольных учреждениях дистанционного обучения нет. «Также решение о посещении учреждения принимают родители (законные представители) воспитанников. В детских садах обеспечиваются безопасные условия для воспитанников», − указали в ведомстве.

Напомним, ранее 9 сентября школьников Югры, в том числе из Сургута, уже переводили на дистанционное обучение после введения режима «Угроза атаки беспилотника».


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Сегодня в 10:54, просмотров: 239, комментариев: 0
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