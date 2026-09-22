Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль у школ в рамках Недели безопасности

В Тюменской области стартовала всероссийская Неделя безопасности дорожного движения, направленная на снижение детской аварийности. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

До конца сентября сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на пешеходных переходах возле школ и детских садов. Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призвал родителей и водителей особенно внимательно вести себя в часы массового движения детей.

«Сотрудники Госавтоинспекции до конца сентября несут службу на пешеходных переходах у школ и детских садов. Призываю родителей-водителей поддержать это начинание, снижать скорость в «школьный час», во время массового движения детей в школы. Мы должны сделать все, чтобы снизить риски совершения ДТП с участием детей, в том числе на пешеходных переходах и во время перевозки их в автомобилях», — отметил Андрей Миллер.

В школах, вузах и колледжах региона пройдут уроки дорожной безопасности, круглые столы и мероприятия для первоклассников. Во всех муниципалитетах также проведут единые родительские собрания по безопасности дорожного движения в онлайн-формате.

Возле школ ежедневно будут работать «родительские патрули». К дежурствам планируют привлечь сотни родителей.

С начала года в Тюменской области произошло 376 ДТП с участием детей. В них погибли пять человек, еще 419 детей в возрасте до 16 лет получили травмы.