Избирком Югры сообщил результаты выборов в Госдуму и явку 62,39%

Явка на выборах депутатов Государственной думы в Югре составила 62,39%. В голосовании приняли участие 727 624 избирателя, сообщает Избирком Югры. В ГАС «Выборы» введены 100% протоколов участковых комиссий по федеральному избирательному округу, а также по Ханты-Мансийскому и Нижневартовскому одномандатным округам.

По партийным спискам «Единая Россия» получила 55,06% голосов, ЛДПР — 13,79%, КПРФ — 11,19%, «Новые люди» — 7,58%, «Справедливая Россия» — 5,01%. Партия пенсионеров набрала 2,55%, «Коммунисты России» — 1,23%, РЭП «Зеленые» и «Родина» — по 0,58%, Партия прямой демократии — 0,27%.

В Ханты-Мансийском одномандатном округе №222 Павел Завальный получил 55,08%. Следом идут Андрей Екимов с 12,50% и Василий Жуков с 12,39%. Константин Айдаков набрал 6,87%, Игорь Корнилов — 6,86%, Илья Козловский — 3,14%.

В Нижневартовском округе №223 Дмитрий Аксенов получил 47,53%. Виктор Сысун набрал 13,52%, Алексей Савинцев — 10,63%, Артур Вайман — 9,10%, Владимир Дмитриев — 8,34%, Алексей Аносов — 7,71%.

Напомним, что по предварительным результатам «Единая Россия» займет почти все кресла в думе Сургута, а в парламенте Югры, судя по имеющимся данным, вместо двух выпавших фракций появится одна новая.