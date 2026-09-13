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​Лучшие вкусы Югры на центральной площади Сургута – показываем, чем запомнились «Товары земли Югорской» // ФОТО

Показываем самые яркие товары, которые привезли в Сургут со всей Югры

​Лучшие вкусы Югры на центральной площади Сургута – показываем, чем запомнились «Товары земли Югорской» // ФОТО
Фото: siapress.ru

Запах копченой рыбы, брусники и черники, оленина, кедровые орехи, букеты лаванды и даже огромный медведь в доспехах – Центральная площадь Сургута на выходных, 12 и 13 сентября, превратилась в большую витрину Югры. Здесь состоялась выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», которая в этом году проходила вместе с фестивалем «Русское лето».

Начать прогулку по ярмарке проще всего с еды – она здесь буквально на каждом шагу. На прилавках лежат целые пласты копченой щуки, муксун и другая северная рыба.

Рыба представлена во всех видах, из-за чего прилавок выглядит как отдельная выставка.

По соседству расположились и мясные деликатесы.

Оленина для тех, кому рыбы уже недостаточно.

Отдельное испытание для кошелька – ягоды, грибы и орехи.

Бруснику и чернику продают целыми ведрами, рядом стоят лисички и кедровые орехи.

Всего на Центральной площади разместили 125 павильонов с продукцией предпринимателей со всей Югры. И гастрономией дело не ограничивается.

Между рыбными и мясными рядами можно обнаружить совсем другую ярмарку – с украшениями ручной работы и северными орнаментами.

А еще – с букетами лаванды, которые пахнут задолго до того, как подходишь к прилавку.

За северным колоритом тоже далеко ходить не пришлось. Один из самых заметных «участников» ярмарки – огромный медведь в доспехах, мимо которого было сложно пройти.

Самый суровый участник ярмарки. И, вероятно, самый фотографируемый.

По соседству развернулся фестиваль «Русское лето». Для детей работала площадка «Мечтай в России», где они рисовали и рассказывали, кем хотят стать и какой видят страну в будущем.

Для взрослых и молодежи подготовили спортивные, творческие и семейные активности.

Музыка и танцы на площади не стихали весь день.

Перед сургутянами выступили местные коллективы Oil Band, Poluyanova Band и «Фаберже», группа «Полынь Folk» и даже рэпер ST.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 284, комментариев: 0
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