Семья из Тюмени пришла на выборы в костюмах Человека-паука с игрушкой Колобка

На одном из избирательных участков Тюмени появилась необычная компания: семья пришла голосовать в костюмах супергероев, а с собой взяла мягкую игрушку Колобка. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Образ Человека-паука семья выбрала не только из-за любви к известному персонажу. По словам тюменки, таким способом они решили поднять настроение себе и окружающим, а ребенку показать свое отношение к участию в выборах.

«Мы решили прийти всей семьей и немного поднять настроение себе и окружающим. А если серьезно, для нас участие в выборах — это обычная часть жизни. Мы сами принимаем решения и хотим, чтобы ребенок тоже видел: к своему выбору нужно относиться осознанно и ответственно», — отметила тюменка.