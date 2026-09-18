Сургутский туристический маршрут получил признание на федеральном уровне

Сургутский инициативный проект «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур» занял третье место в номинации «Самый оригинальный проект» на X Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Благодаря победе инициаторы получат сертификат на 50 тысяч рублей, который смогут направить на реализацию новой инициативы. Торжественное награждение победителей и призеров состоится 24 сентября в Министерстве финансов России.

«Главные герои маршрута – семь бронзовых лисят, созданных по мотивам геральдического символа города, уже полюбились сургутянам. Воплотить идею сургутских студентов в жизнь удалось с помощью механизма инициативного бюджетирования. Рад, что благодаря активной молодежи наш город становится еще привлекательнее и интереснее. Ждем продолжения проекта и новых героев», — отметил глава Сургута Максим Слепов.

Идея маршрута родилась у сургутских студентов во время семинара-практикума «Молодежные инициативы: Будущее». Представитель инициативной группы Алсу Валишина рассказала, что мысль о туристическом маршруте возникла еще после визита в город гостей из Эфиопии. Тогда студентам пришлось самостоятельно составлять для них программу, искать переводчиков и историков. Так появилась идея создать готовый маршрут, объединенный одним узнаваемым символом.

В феврале 2025 года инициативная группа из трех человек внесла проект в администрацию города. В результате в Сургуте появились семь бронзовых фигур лиса, каждая из которых раскрывает одну из сторон жизни города: науку, духовность, культуру и искусство, промышленность, нефтяную отрасль, историю и дружбу народов.

«Мы подавались на этот конкурс в первую очередь с целью показать наш проект другим регионам, чтобы кто-то мог вдохновиться нашей практикой и, возможно, в своем регионе, в своем городе сделать что-то похожее. В первую очередь мы подавались с этой целью, и было очень неожиданно, когда мы узнали, что в номинации «Оригинальный проект» наш проект занял третье место. Это для нас очень значимо, потому что мы не ожидали такого отклика», — поделилась Алсу Валишина.

Стоимость проекта составила чуть больше 5,1 миллиона рублей. В нее вошли разработка дизайн-макетов, изготовление бронзовых фигур, монтаж и другие работы. Материал для скульптур выбирали с учетом долговечности. В реализации инициативы участвовали сами авторы, сургутские дизайнеры и специалисты администрации города.

Победа «Следами Лиса» дает проекту возможность получить продолжение. «Наш выигранный сертификат мы хотим потратить в первую очередь на развитие нашего проекта, внедрять больше информационных технологий, возможно, сделать какое-то приложение, чтобы жителям было удобнее следить за этими лисятами и, возможно, поставить уже новые точки новых лисов», — рассказала Алсу Валишина.

По словам начальника отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов Администрации Сургута Анны Монзолевской, город сопровождает инициативные группы и помогает им пройти все необходимые процедуры — от подготовки проекта до участия в конкурсах более высокого уровня. «Администрация города и МКУ «Наш город» помогает инициаторам именно в подаче заявки, чтобы все было заполнено хорошо, потому что очень много таких требований по порядку, которые иногда жителям кажутся каким-то барьером. Мы как работники Администрации помогаем расшифроватьэти заявки, как это надо красиво написать, чтобы все-таки проект прошёл дальше, прошел от окружного конкурса уже до всероссийского», — рассказала Анна Монзолевская.

Поддержка инициатив сургутян носит системный характер. В прошлом году в городе реализовали десять инициативных проектов и еще один проект, связанный с изыскательскими работами. В этом году в работе находятся 12 инициатив. На 2027 год уже поддержано семь проектов. Среди них — два проекта на бульваре «Четыре сезона» в 39-м микрорайоне, проект «Сургутянки в отражении эпох», а также спортивная и игровая площадки на Быстринской.

При поддержке Администрации Сургута