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Сургутские бронзовые лисята покорили сердца федеральных экспертов по городской среде

Сургутский туристический маршрут получил признание на федеральном уровне

Сургутские бронзовые лисята покорили сердца федеральных экспертов по городской среде
Фото администрации Сургута

Сургутский инициативный проект «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур» занял третье место в номинации «Самый оригинальный проект» на X Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Благодаря победе инициаторы получат сертификат на 50 тысяч рублей, который смогут направить на реализацию новой инициативы. Торжественное награждение победителей и призеров состоится 24 сентября в Министерстве финансов России.

«Главные герои маршрута – семь бронзовых лисят, созданных по мотивам геральдического символа города, уже полюбились сургутянам. Воплотить идею сургутских студентов в жизнь удалось с помощью механизма инициативного бюджетирования. Рад, что благодаря активной молодежи наш город становится еще привлекательнее и интереснее. Ждем продолжения проекта и новых героев», — отметил глава Сургута Максим Слепов.

Идея маршрута родилась у сургутских студентов во время семинара-практикума «Молодежные инициативы: Будущее». Представитель инициативной группы Алсу Валишина рассказала, что мысль о туристическом маршруте возникла еще после визита в город гостей из Эфиопии. Тогда студентам пришлось самостоятельно составлять для них программу, искать переводчиков и историков. Так появилась идея создать готовый маршрут, объединенный одним узнаваемым символом.

В феврале 2025 года инициативная группа из трех человек внесла проект в администрацию города. В результате в Сургуте появились семь бронзовых фигур лиса, каждая из которых раскрывает одну из сторон жизни города: науку, духовность, культуру и искусство, промышленность, нефтяную отрасль, историю и дружбу народов.

«Мы подавались на этот конкурс в первую очередь с целью показать наш проект другим регионам, чтобы кто-то мог вдохновиться нашей практикой и, возможно, в своем регионе, в своем городе сделать что-то похожее. В первую очередь мы подавались с этой целью, и было очень неожиданно, когда мы узнали, что в номинации «Оригинальный проект» наш проект занял третье место. Это для нас очень значимо, потому что мы не ожидали такого отклика», — поделилась Алсу Валишина.

Стоимость проекта составила чуть больше 5,1 миллиона рублей. В нее вошли разработка дизайн-макетов, изготовление бронзовых фигур, монтаж и другие работы. Материал для скульптур выбирали с учетом долговечности. В реализации инициативы участвовали сами авторы, сургутские дизайнеры и специалисты администрации города.

Победа «Следами Лиса» дает проекту возможность получить продолжение. «Наш выигранный сертификат мы хотим потратить в первую очередь на развитие нашего проекта, внедрять больше информационных технологий, возможно, сделать какое-то приложение, чтобы жителям было удобнее следить за этими лисятами и, возможно, поставить уже новые точки новых лисов», — рассказала Алсу Валишина.

По словам начальника отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов Администрации Сургута Анны Монзолевской, город сопровождает инициативные группы и помогает им пройти все необходимые процедуры — от подготовки проекта до участия в конкурсах более высокого уровня. «Администрация города и МКУ «Наш город» помогает инициаторам именно в подаче заявки, чтобы все было заполнено хорошо, потому что очень много таких требований по порядку, которые иногда жителям кажутся каким-то барьером. Мы как работники Администрации помогаем расшифроватьэти заявки, как это надо красиво написать, чтобы все-таки проект прошёл дальше, прошел от окружного конкурса уже до всероссийского», — рассказала Анна Монзолевская.

Поддержка инициатив сургутян носит системный характер. В прошлом году в городе реализовали десять инициативных проектов и еще один проект, связанный с изыскательскими работами. В этом году в работе находятся 12 инициатив. На 2027 год уже поддержано семь проектов. Среди них — два проекта на бульваре «Четыре сезона» в 39-м микрорайоне, проект «Сургутянки в отражении эпох», а также спортивная и игровая площадки на Быстринской.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:21, просмотров: 4, комментариев: 0
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