Льготники Югры могут до 1 октября выбрать между социальными услугами и выплатами

Льготники Югры до 1 октября необходимо определиться, в каком виде они хотят получать набор социальных услуг — непосредственно услугами или в денежном эквиваленте. Об этом сообщает канал «Югра официально». В набор входят лекарства и лечебное питание, путевки на санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно.

Такая мера поддержки предусмотрена для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, граждан и детей с инвалидностью, а также других льготных категорий.

Изменить способ получения набора можно через портал Госуслуг, в отделении Социального фонда России по Югре или в МФЦ. Новый вариант начнет действовать с 1 января следующего года. Дополнительную информацию можно получить по единому телефону СФР России 8-800-100-00-01.

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