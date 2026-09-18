Минздрав подготовил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Если документ утвердят, он может вступить в силу в марте 2027 года, сообщает Гарант.ру.

Предлагаемые изменения связаны с расширением некоторых исследований и уточнением показаний для дополнительных обследований. В частности, на первом этапе диспансеризации хотят ввести однократное определение уровня липопротеида (а) в крови для всех пациентов. Также Минздрав предлагает оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца по результатам анкетирования.

Кроме того, проект предусматривает более регулярную оценку липидного профиля. Для пациентов младше 40 лет ее предлагают проводить раз в шесть лет, после 40 лет − раз в три года.

Еще одно изменение касается оценки сердечно-сосудистого риска. При наличии результатов ранее проведенной компьютерной томографии органов грудной клетки и/или сердца хотят учитывать показатель коронарного кальция.

Меняются и некоторые правила второго этапа диспансеризации. Например, планируют уточнять показания для дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий. Исследование предлагают проводить при артериальной гипертензии и наличии как минимум двух дополнительных факторов риска − среди них возраст старше 50 лет, гиперлипидемия, употребление табака и семейный анамнез.

Также предлагается проводить УЗИ брюшной аорты мужчинам от 65 до 75 лет, которые курят или курили ранее, а также людям того же возраста, у которых среди ближайших родственников были пациенты с аневризмой брюшной аорты.

Что уже действует в Югре

С 2026 года программа бесплатной диспансеризации по ОМС уже расширилась. В нее добавили скрининг на вирусный гепатит С для граждан старше 25 лет, больше внимания уделили репродуктивному здоровью, а также расширили онкологический скрининг.

В прошлом году профилактические медосмотры в Югре прошли более 114 тысяч человек, еще порядка 607 тысяч жителей прошли диспансеризацию.

Для людей от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет− ежегодно. Если в текущем году человек не попадает под диспансеризацию, он может пройти профилактический медосмотр.

Как пройти диспансеризацию в Сургуте

Например, в Сургутской городской клинической поликлинике № 4 записаться можно через электронную регистратуру Югры, сайт учреждения, терминал самозаписи или по телефону контакт-центра 55-09-36. Запись доступна по будням с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 13:00.

Также можно обратиться к участковому врачу-терапевту по предварительной записи.

Если по итогам первого этапа потребуются дополнительные обследования, пациента направят на второй этап диспансеризации или к профильному специалисту.