Сургут открыл 130 избирательных участков на выборах 18-20 сентября

В Сургуте утром 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов четырех уровней. Все 130 избирательных участков открыты и готовы принять более 310 тысяч жителей города, сообщает Администрация Сургута. Горожане 18, 19 и 20 сентября выбирают депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы, думы Югры и думы Сургута. Перед началом голосования участки получили бюллетени, представители участковых комиссий и общественные наблюдатели прошли необходимое обучение.

Глава Сургута Максим Слепов утром 18 сентября проголосовал вместе с семьей. Он сообщил, что совместное участие в выборах стало для них семейной традицией. «Изменения в Сургуте начинаются с нашего участия. Именно мы решаем, каким будет двор, дорога, школа или больница. Мы вместе строим город, в котором живут наши дети, родители, друзья. И на избирательном участке мы можем сказать своё решающее слово о том, каким хотим видеть Сургут», — добавил глава.

Для жителей предусмотрено несколько вариантов участия в голосовании. Помимо посещения своего участка, можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту фактического нахождения, если соответствующее заявление было подано заранее.

Горожане, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, вправе обратиться за организацией голосования на дому. К началу выборов комиссии получили 909 таких заявлений.

«Каждый избиратель, который по состоянию здоровья не имеет возможности прийти на избирательный участок, имеет право до 14:00 20 сентября подать заявку на свой избирательный участок о проведении такого вида голосования. И после 14:00 участковая избирательная комиссия выедет в обязательном порядке. В настоящее время мы получили 909 таких заявлений», — обозначила председатель Территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина.

За безопасностью на участках в течение трех дней следят сотрудники силовых структур, за ходом голосования наблюдают общественные наблюдатели.

Отдельная группа избирателей в этом году — молодые сургутяне, которым исполнилось 18 лет. Впервые принять участие в голосовании смогут более 6 тысяч жителей города.

Уточнить адрес своего участка можно на сайте Территориальной избирательной комиссии Сургута. Для вопросов по процедуре голосования работает горячая линия по телефону 52-20-22.