Сургутский предприниматель привез собственную болотную спецтенхику на TNF-2026

Сургутское предприятие «ТРОМ» представило свою специализированную технику на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF 2026 в Тюмени. Об этом сообщает управление инвестиций, предпринимательства и туризма Администрации Сургута. На открытой площадке форума демонстрируется действующий мульчер «Тром 20 УЭС». Машина предназначена для очистки заболоченных и труднодоступных участков, а также расчистки просек под линии электропередачи, газо- и нефтепроводы.

Предприятие принадлежит предпринимателю Алексею Гринкевичу, который более 20 лет занимается проектированием и сборкой специализированной техники для нефтегазовой, лесной и сельскохозяйственной отраслей, а также топливно-энергетического комплекса.

В модельный ряд входят плавающие вездеходы, снегоболотоходы, лесовозы и форвардеры на шинах сверхнизкого давления собственной разработки. В Администрации Сургута отмечают высокую проходимость, эффективность и экологичность техники «ТРОМ».

Предприниматель входит в Союз машиностроителей России, является резидентом Технопарка высоких технологий, а также состоит в профильных ассоциациях производителей вездеходной и деревообрабатывающей техники.