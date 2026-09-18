Казанский галерист увидел в панельках Сургута картины Ильгиза Гимранова

Сургутские панельки способны удивлять. По крайней мере, гостя из Казани – коллекционера и галериста Евгения Жудрова – они впечатлили еще по дороге из аэропорта. Цветные многоэтажки напомнили ему работы художника Ильгиза Гимранова, выставка которого сегодня открывается в галерее современного искусства «Стерх».

В эфире siapress.ru Жудров рассказал, что в Казани привычные панельные дома выглядят совсем иначе – преимущественно серыми: «Мы удивились, когда ехали из аэропорта. Больше такого мы нигде не видели. Нам сказали, что еще надо съездить в Ханты-Мансийск – там еще больше цветных панелек. А здесь у вас как будто попадаешь в мир Гимранова. У нас, например, в Казани панельки серые, депрессивные, а у вас они цветные, раскрашенные. Поэтому мир Гимранова максимально, мне кажется, показан в вашем городе. Я думаю, посетители выставки тоже это отметят».

Художник Ильгиз Гимранов обращается в своем творчестве в том числе к образам привычной городской среды. Его работы представлены в музейных и частных коллекциях России, а теперь увидеть их смогут и сургутяне.

Выставка Ильгиза Гимранова «Хроника ускользающего времени» откроется сегодня, 18 сентября, в 18:00 в галерее «Стерх».

О картинах посетителям расскажет коллекционер и галерист Евгений Жудров, представляющий Zhudrov Gallery. Встреча не ограничится экскурсией: со зрителями поговорят о том, как сегодня продвигают художников, из чего складывается цена произведений искусства, как начинают собирать собственную коллекцию и чем занимается современная галерея.