В Сургуте 12 сентября перекроют дороги из-за ярмарки и пробега «Сургутское кольцо»

В Сургуте 12 сентября сразу на нескольких участках ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля «Русское лето», ярмарки «Товары земли Югорской» и легкоатлетического пробега «Сургутское кольцо». Об этом сообщает администрация Сургута.

Из-за ярмарки 12 сентября с 08:00 до 22:00, а также 13 сентября с 08:00 до 19:00 перекроют проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом. На это время изменится движение автобуса №112. При следовании от остановки «Университет» начальной станет остановка «Газпром», а при движении от «ДПК Сургутское» она же станет конечной.

Кроме того, 12 сентября с 07:00 до 14:00 из-за 29-го легкоатлетического пробега «Сургутское кольцо» перекроют движение по улице Туманной — от перекрестка с улицей Энергостроителей в районе дома №23 — и по маршруту вокруг водохранилища ГРЭС-2. На время пробега автобусы №10, №116 и №117 будут следовать в объезд перекрытого участка.

Напомним, что на центральной площади Сургута пройдет большой фестиваль, а также ярмарка «Товары земли Югорской» с большим количеством активностей.