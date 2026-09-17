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​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 сентября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

19 сентября

Акция «В Сургуте читают Николая Михайловича Рубцова»

Место проведения: Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова, улица Бажова, 17. Время: 12:00.

Детей и взрослых приглашают на акцию, приуроченную к 90-летию поэта Николая Рубцова. В программе: уличный флешмоб, открытая мастерская по созданию пластилиновой анимации в технике стоп-моушен, литературный квест по тематическим станциям, открытый микрофон с чтением стихов поэта. В течение дня также будут работать фотозона, выставка книг, репродукций и фотографий, посвященная истории создания стихотворения «Последний пароход».

Телефон для справок: 35-40-45, 35-40-38. Вход свободный. 6+

Интерактивная беседа «Идеальная неидеальность»

Место проведения: Библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 13:00.

В этот день гостем клуба станет специалист по этикету и невербальным коммуникациям Алла Усынина. Она ответит на вопросы, как быть собой и при этом вписываться в общество, где найти баланс и как использовать свой потенциал. Участники узнают, из чего складывается впечатление, изучат критерии впечатления в игровом формате и отработают на практике жизненные ситуации, которые помогут увереннее добиваться поставленных целей.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Мастер-класс «Шедевры в миниатюре»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Участников ждет увлекательное путешествие в мир филателии: они познакомятся с историей почтовой марки, узнают, какая из них самая редкая и дорогая в мире, рассмотрят экземпляры из частной коллекции, созданные в СССР, а также создадут собственную миниатюру.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Хореографическая постановка «Гравитация Севера»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 18:00.

Сургутянам покажут хореографическую постановку театра танца «Смола» из Ханты-Мансийска. Это история о человеке, месте и силе человеческих связей. «Гравитация Севера» ‒ гимн мечте, вдохновению и человеческому духу, созданный для тех, кто по-настоящему любит Югру.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 600 рублей. 12+

Концерт «Осеннее обострение»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В «Компромате» пройдет музыкальный манифест с тремя гранями сургутского рока. На сцене выступят три абсолютно разные стихии: ПАЛАС?, THE PRISM и ТАЛАНТ БЭНД. В программе ‒ громкие гитары, плотный бас, безумные танцы и песни, которые останутся в голове до весны

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Творческий вечер «АРТ-Элит»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута подготовили творческий вечер «АРТ-Элит» ‒ первый в новом цикле встреч-показов, где интересные и творческие люди города выходят на сцену, чтобы поделиться своим талантом. В программе ‒ спектакль «Супергерои» от театра «Текст». Постановка посвящена трем героям античной мифологии ‒ Персею, Орфею и Гераклу. После спектакля зрители смогут задать вопросы актерам, а завершит вечер выступление джаз-ансамбля «Резонанс»

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 1 100 рублей. 18+

20 сентября

Выставка «Хроника ускользающего времени»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:30.

Горожан приглашают на персональную выставку «Хроника ускользающего времени» художника из Казани Ильгиза Гимранова. Автор ‒ мастер, умеющий находить поэзию в привычных городских пейзажах. Его творчество отмечено участием в многочисленных выставках и арт-проектах, а произведения входят в собрания значимых музеев.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Сургутская БЫТность»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Участников ждет увлекательная викторина по истории Сургута, культуре и быту его жителей 60-80-х годов XX века. Гости узнают о промышленных предприятиях, известных местах, традициях и особенностях повседневной жизни сургутян в советский период.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Спектакль «Пиноккио»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 12:00 и 15:00.

Юным и взрослым горожанам представят спектакль «Пиноккио» по мотивам сказки Карло Коллоди. Мудрый Сверчок расскажет необыкновенную историю о том, как одинокий столяр Джеппетто смастерил из обычного бревна деревянную куклу, которая ожила и стала его сыном.

Телефон для справок: 76-28-52. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 16:29, просмотров: 187, комментариев: 0
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        }
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        bool(false)
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          [0]=>
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        bool(false)
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        NULL
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      }
    }
  }
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