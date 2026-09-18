В одной из школ Сургута запустили новый культурный проект для детей

В Сургуте появился новый формат знакомства школьников с изобразительным искусством. Сургутский художественный музей совместно со школой «Перспектива» запустил проект «Искусство в школе». Одно из пространств образовательного учреждения превратили в полноценный выставочный зал, где ученики могут ежедневно видеть экспозиционные копии произведений известных русских и советских художников. Проект призван расширить культурный кругозор детей и приблизить музейную среду к школьной жизни.

В основу экспозиции вошли произведения из «золотой коллекции» Сургутского художественного музея. Школьникам представлены копии работ Константина Коровина, Мартироса Сарьяна, Клавдия Лебедева, Константина Горбатова, Николая Крымова, Кузьмы Петрова-Водкина, Леонарда Туржанского, Николая Осенева, Ильи Каца, Виктора Прибыловского, Николая Барченкова и Евгении Антиповой.

Выставка дает возможность познакомиться с историей развития русской живописной школы XX века и проследить, как менялись стили, художественные приемы и направления. При этом организаторы постарались создать в школе не обычную подборку репродукций, а пространство, максимально приближенное к настоящей музейной экспозиции. Работы напечатаны на холсте, оформлены в багеты, размещены на специальной повесочной системе, дополнены экспликациями и этикетажем.

Председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов отметил, что для города такой проект реализуется впервые. «Сургутский художественный музей реализует в общеобразовательной школе впервые для Сургута проект, который так и называется — «Искусство в школе». И это в прямом смысле тот случай, когда живопись, изобразительное искусство приходит непосредственно в школу и к школьнику», — рассказал Антон Акулов.

По его словам, «Перспектива» стала первой площадкой, однако проект изначально задуман с возможностью дальнейшего расширения. «Это именно пилотная версия. Школа «Перспектива» — это такая первая ласточка, на площадках которой размещаются художественные произведения. И идея именно в том и заключается, чтобы вовлечь в реализацию проекта как можно больше образовательных организаций города Сургута», — подчеркнул представитель Администрации города.

Проект готовили больше полугода. Специалисты Сургутского художественного музея отбирали произведения, продумывали их размещение и оформление, согласовывали экспозицию со школой. В результате выставочный зал появился на этаже, где находятся кабинеты музыки и рисования, что позволило дополнить уже существующую образовательную среду культурным содержанием.

Особенность проекта в том, что он не ограничится только демонстрацией картин. Сотрудники музея планируют помогать школе в создании просветительских программ и оказывать методическую поддержку. Одним из следующих этапов станет формирование клуба юных экскурсоводов. Для детей уже адаптировали информацию о представленных произведениях, чтобы школьники смогли самостоятельно рассказывать сверстникам об авторах и картинах. Для будущих экскурсоводов также намерены проводить мастер-классы как на площадке школы, так и в художественном музее.

На открытии проекта заместитель Главы Сургута Владимир Фризен отметил, что непосредственное присутствие искусства в образовательной среде может стать для школьников дополнительным источником интереса и вдохновения. «Я надеюсь, проходя мимо этих полотен, кто-то из вас увлечется рисованием, кто-то из вас по-новому увидит эти картины, если когда-то видел. Ну а, быть может, кто-то станет работником культуры», — обратился он к школьникам.

Для самой «Перспективы» новое выставочное пространство становится частью воспитательной работы. Директор начальной школы Елена Запольская подчеркнула, что проект позволяет сформировать в образовательном учреждении особую предметно-пространственную среду. Картины известных мастеров теперь становятся частью повседневной школьной жизни, а значит, знакомство с искусством происходит не во время единичного посещения музея, а постоянно.

При этом проект способен стать для детей своеобразным проводником и в сам Сургутский художественный музей. В школе они видят экспозиционные копии, а подлинники произведений доступны в музейных залах города. Таким образом, новая площадка не заменяет музей, а, напротив, должна пробудить интерес к нему.

При поддержке Администрации Сургута