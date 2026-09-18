Роспотребнадзор Югры разъяснил ситуацию с выявлением паракоклюша в Нижневартовске

В Нижневартовске зарегистрировали девять случаев болезни, похожей на коклюш, еще 16 выявили в Нижневартовском районе, причем СМИ писали о вспышке в одном из детских садов. Роспотребнадзор Югры пояснил, что коклюш вызывает бактерия Bordetella pertussis, против которой применяется вакцинация. При этом бактерии B. parapertussis и B. holmesii могут вызывать заболевания с похожими симптомами, которые обычно протекают значительно легче. Специфической вакцины против них нет.

Диагностика коклюшной инфекции на ранних стадиях может быть затруднена из-за сходства симптомов с другими бактериальными и вирусными респираторными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, текущая эпидемическая ситуация в Нижневартовске связана прежде всего с ОРВИ. Заболеваемость составила 661,5 случая на 100 тысяч населения, что на 108% выше уровня предыдущей недели. При этом эпидемические пороги не превышены.

Всего в Югре за минувшую неделю зарегистрировали 32 случая паракоклюша (острая бактериальная инфекция дыхательных путей, которая похожа на легкую форму коклюша и проявляется приступообразным кашлем). Помимо Нижневартовска и Нижневартовского района, три случая выявили в Мегионе, по два — в Ханты-Мансийске и Сургуте.

Ранее мы сообщали, что заболеваемость ОРВИ в Югре за неделю скакнула почти в два раза, а пневмонией — в полтора.