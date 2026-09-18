Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2027 год

Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РБК. Выходные 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2027 года соответственно. Кроме того, выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля.

В результате россияне будут отдыхать 21-23 февраля и 6-8 марта. Майские выходные разделят на два трехдневных периода — 1-3 мая и 8-10 мая, при условии, что они преимущественно выпадут на субботы и воскресенья. Еще по три выходных дня предусмотрено 12-14 июня. В ноябре отдых продлится четыре дня — с 4 по 7 ноября.

Всего в 2027 году россиян ожидает 247 рабочих дней. Глава Минтруда Антон Котяков ранее отмечал, что ведомство не считает необходимым закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной, поскольку действующие правила позволяют переносить дни отдыха с учетом нормы рабочего времени.

При этом рабочее лето 2026 года стало самым продолжительным за последние три года: россияне отработали 65 дней, что на два дня больше, чем летом 2025 года.