Жители Тюменской области, Югры и Ямала увеличили оплату покупок по QR-кодам

Жители Тюменской области, Югры и Ямала в первом полугодии 2026 года оплатили с помощью QR-кодов 69 млн повседневных покупок — на 14% больше, чем годом ранее. Общая сумма таких операций выросла на четверть и достигла 107 млрд рублей, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Одновременно жители трех регионов стали реже использовать банковские карты. За январь-июнь с их помощью провели 940 млн операций на 1,9 трлн рублей. Количество таких платежей снизилось на 9%, а их объем — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Все больше жителей нашего региона предпочитают альтернативные картам варианты оплаты: по Системе быстрых платежей, с использованием QR-кодов и биометрии, электронных кошельков на маркетплейсах. С 1 сентября у них появилась возможность при оплате покупок использовать универсальный QR-код. Использование такого кода удобно и выгодно как для граждан, так и для бизнеса. Например, покупатели перестанут путаться на кассах при поиске нужного кода и сохранят привычные кешбэки по программам лояльности банков, а продавцы смогут экономить на оборудовании и эквайринге», — рассказала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Несмотря на снижение числа карточных платежей, банковских карт у жителей остается много. На начало июля у тюменцев насчитывалось 6,7 млн карт, у югорчан — 5,3 млн, у ямальцев — 1,9 млн.