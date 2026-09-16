В Тюмени после экозабега TNF собранные ПЭТ-бутылки отправят на переработку

В Тюмени 16 сентября пройдет традиционный экозабег в рамках промышленно-энергетического форума TNF. Собранные после мероприятия ПЭТ-бутылки отправят на переработку, сообщает Vsluh.ru. Забег состоится на городской набережной. Его организует компания СИБУР, а вывоз пластика обеспечит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «ТЭО».

Главная идея мероприятия — привлечь внимание к ответственному потреблению ресурсов и показать, что спортивные события можно проводить с минимальным количеством отходов. Для участников на трассе организуют питьевые пункты. Воду будут выдавать в бутылках из переработанного пластика. После забега тару соберут и рассортируют, затем спецтехника доставит ее на мусоросортировочный завод. Там ПЭТ спрессуют в кубы и направят на специализированные предприятия соседних регионов.

«Спортивные и деловые мероприятия могут быть экологичными и практически безотходными, если уделять этой теме особое внимание. Например, пластик может выдержать до 5-7 циклов переработки, поэтому грамотное обращение с отходами и вовлечение полезных ресурсов во вторичный оборот снижает нагрузку на окружающую среду», — отметили в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

Экозабег ежегодно становится частью программы TNF, который собирает в Тюмени представителей власти, нефтегазовых компаний, поставщиков оборудования и научного сообщества.