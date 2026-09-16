Администрация Сургута собрала каталог муниципальных услуг для жителей города

Жителям Сургута стало проще находить муниципальные услуги, связанные с повседневными вопросами — недвижимостью, семьей и детьми, образованием, документами, налогами, работой и общественным транспортом. Обновленный каталог появился на официальном городском портале, сообщает администрация Сургута.

В каталоге собрали 12 тематических разделов. Среди наиболее близких большинству горожан — «Недвижимость», «Семья и дети», «Образование», «Справки, документы», «Местные налоги», «Трудовые отношения» и «Бесплатный проезд в общественном транспорте». Отдельные разделы посвящены спорту, розничному рынку и ритуальным услугам. Также через каталог можно найти информацию, связанную с воздушным пространством и вырубкой зеленых насаждений.

Над новым форматом совместно работали МКУ «Наш город», МКУ «УИТС» и специалисты Администрации Сургута. Для его подготовки команда проанализировала 65 административных регламентов и привела сведения к единой структуре. Навигацию построили по принципу «от общего к частному»: житель сначала выбирает нужную сферу, а затем конкретную услугу. Разделы раскрываются внутри страницы, что сокращает количество дополнительных переходов.

Из каталога можно сразу перейти к форме заявления на портале Госуслуг, записаться на прием через сайт МФЦ или скачать необходимый бланк. Сервис адаптирован и для смартфонов.

В дальнейшем специалисты намерены улучшить поисковую строку, добавить тематические теги и включить в систему услуги учреждений, подведомственных городской администрации.