Жители Сургута просят построить путепровод между улицей Западной и Крылова

Жители северно-жилого района Сургута нуждаются в дополнительном выезде через железнодорожные пути. Горожане предлагают построить путепровод, который напрямую соединит улицы Западную и Крылова. Сейчас автомобилистам приходится делать крюк, что, по словам сургутян, увеличивает нагрузку на соседние дороги.

«Нужен мост над ж/д путями от улицы Западной к улице Крылова. Все, кто живет и работает в западной части за ж/д, ежедневно делают крюк. Оттого и пробка с утра и вечером на Аэрофлотской, Индустриальной, Крылова», – написала сургутянка Татьяна К. в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации Сургута ответили, что такой объект уже предусмотрен градостроительными документами города. Путепровод планируется проложить через железнодорожные пути с улицы Западной на улицу Крылова.

Однако, когда проект может быть реализован, пока неизвестно.

Кстати, о необходимости удобнее связать эту часть города с остальным Сургутом говорят уже больше трех лет. Еще в апреле 2023 года на большом обсуждении транспортной реформы поднимался вопрос о школьниках, которым приходится идти через железную дорогу к остановкам.