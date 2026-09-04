Сургутяне вместе с Югрой и Россией почтили память жертв Беслана

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Сургуте, других городах Югры и по всей России прошли памятные мероприятия. 3 сентября жители вспоминают погибших в террористических актах, в том числе жертв трагедии в Беслане. Югорчане также традиционно присоединяются к всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Капля жизни».

Дата 3 сентября связана с трагедией в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 и взяли в заложники 1128 человек, большинство из которых были детьми. Людей трое суток удерживали без еды и воды. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Жизнями за спасение заложников заплатили и сотрудники российских спецподразделений.

В Сургуте памятный митинг состоялся у Мемориала Славы. В нем приняли участие представители администрации и думы города, силовых структур, духовенства и жители. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«Третье сентября, события в Беслане… Боль той кровавой трагедии всегда с нами. Наша общая задача – не допустить повторения. Больше 20 лет подряд в этот день сургутяне чтят минутой молчания память всех жертв террористических актов и тех, кто ценой своей жизни спас других. Терроризму нет оправдания, и противостоять ему мы можем только вместе — через единство, уважение и ответственность», — сказал глава Сургута Максим Слепов.

Заместитель главы города Виталий Малыхин отметил, что намеренное насилие против мирных людей переходит все допустимые рамки: «Что для нашего общества является границей? На мой взгляд, если люди однажды целенаправленным образом обратили оружие против женщин и детей, значит, они перешли все человеческие границы».

«У терроризма одна идеология — идеология страха. Но, как показывает история, на страхе невозможно построить что-то устойчивое и стабильное. Наша с вами задача — не бояться и не уподобляться этим людям», — подчеркнул депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Памятные мероприятия 3 сентября проходят по всей Югре. У воинских мемориалов жители возлагают цветы, зажигают свечи и лампады, склоняют головы в минуту молчания. В акциях участвуют кадеты, юнармейцы, ветераны, общественники и сотрудники силовых ведомств.

В Нижневартовске жители собрались у архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира». В Пойковском Нефтеюганского района прошел концерт-реквием, посвященный памяти жертв террора. Участники акции «Капля жизни» символически поливали цветы водой из ладоней — в память о заложниках Беслана, которых террористы трое суток удерживали без воды.

О необходимости единства говорил и глава Когалыма Тимур Агадуллин: «Противостоять ему можно только через единство, уважение друг к другу и правильное воспитание подрастающего поколения. Пусть наша солидарность и взаимоуважение станут надёжным щитом любым проявлениям терроризма и экстремизма».

В Сургуте память дополняется системной профилактической работой. Администрация города организует мероприятия по предупреждению террористических угроз, усилению защиты социальных объектов, транспорта и систем жизнеобеспечения. Проводятся межведомственные тренировки, лекции и семинары для молодежи, мониторинг городских сообществ.

«Администрация города реализует комплекс мероприятий, направленных на предотвращение террористических угроз и также защиту жителей, формирование в обществе неприятия идеологии терроризма»,

отметил начальник отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Сургута Тимур Тагиров.