Югра разыграет шесть квартир и три автомобиля в викторине «Югра вместе!»

Жители Югры смогут выиграть шесть квартир, три автомобиля, 13 квадроциклов, 50 велосипедов, 50 телевизоров и 200 смартфонов в викторине «Югра вместе!». Она проходит с 1 по 30 сентября в рамках окружного фестиваля, сообщает ugra-news.ru. Участвовать в розыгрыше могут жители региона старше 18 лет. Зарегистрироваться можно на сайте югравместе.рф или через чат-бот в мессенджере MAX.

Победителей определят с 18 по 20 сентября случайным образом. Всего организаторы подготовили более 600 тысяч подарков, при этом в основном призовом фонде насчитывается свыше 7 тысяч предметов. Фестиваль охватит все муниципалитеты Югры. Его программу приурочили к Году единства народов России и Году молодой семьи в регионе.

На площадках пройдут спортивные состязания, конкурс «Битва хоров. Голоса поколений», мастер-классы и гастрономические мероприятия. Гостям предложат блюда народов России, традиционную кухню ханты и манси, а также продукцию местных производителей.

На ярмарках можно будет приобрести сувениры, изделия ручной работы и сельскохозяйственную продукцию. Отдельную часть программы посвятят экологии: участники проведут субботники, высадят деревья, организуют сбор вторсырья и использованных батареек.

Подробные условия викторины и программа мероприятий опубликованы на сайте югравместе.рф.