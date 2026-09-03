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Деревянная церковь в «Старом Сургуте» требует ремонта — власти признали здание аварийным

Власти Сургута готовятся ремонировать церковь в «Старом Сургуте»

Деревянная церковь в «Старом Сургуте» требует ремонта — власти признали здание аварийным
Фото Старого Сургута

Уникальную церковь Всех святых в земле Сибирской просиявших на территории «Старого Сургута» ждет комплексный ремонт после того, как экспертиза оценила состояние здания как аварийное. Администрация Сургута ищет подрядчика для подготовки проекта будущих работ, сообщает «Сургутская трибуна».

Деревянную церковь построили в 2003 году без единого гвоздя. Стоимость разработки проекта ремонта оценивается в 2,2 млн рублей, завершить его необходимо до 10 декабря 2026 года. После этого станет известна предполагаемая стоимость самих работ.

Экспертизу здания провели в 2025 году. Наиболее серьезные проблемы специалисты обнаружили в деревянных сваях, которые начали гнить. «При механическом вскрытии деревянных свай обнаружено, что внутренние слои древесины имеют окрашивания от темно-коричневого до черного цвета. Почернение – характерный признак развития бурой деструктивной гнили», — сказано в заключении.

По мнению инженеров, причиной могло стать отсутствие гидроизоляционной и антисептической защиты. В древесине также обнаружили останки короедов. На состоянии здания сказалось и близкое расположение к реке: повышенная влажность и ветер увеличили нагрузку на конструкции. В результате несущая способность снизилась, а износ ускорился.

При подготовке проекта подрядчику предстоит предусмотреть утепление полов и стен, замену оконных и дверных блоков и деревянных лестниц с сохранением прежней стилистики. Планируется отремонтировать стены и поврежденные участки бруса, заменить паклю и обработать древесину защитными составами.

Работы затронут и крышу: предполагается улучшить теплоизоляцию, восстановить поврежденные участки кровли и заменить кресты на аналогичные по форме и размеру. Крыльцо с навесом и звонницу планируется разобрать и построить заново. Поврежденные элементы сруба заменят новыми из лиственницы.

Внутри церкви хотят обновить отопительные приборы, трубы и освещение. Проектировщик также рассмотрит возможность установки вентиляции. Кроме того, здание планируют оснастить современными противопожарными системами и видеонаблюдением.

Между тем буквально на противоположном берегу Саймы находится другое деревянное здание, построенное на несколько десятилетий раньше и находящееся в аварийном состоянии. Это первая сургутская школа, ныне известная как Дом пионеров. Хотя принципиальное решение о его сохранении имеется, пока активных действий в этом направлении не предпринимается.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 214, комментариев: 0
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