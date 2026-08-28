50 тюменских десантников-пожарных вернулись из Красноярского края после двух месяцев борьбы с огнем

50 работников Тюменской авиабазы вернулись в родной регион после двух с половиной месяцев командировки в Красноярском крае. Десантники-пожарные из Тобольска и Увата отправились в Восточную Сибирь в конце июня, когда там сложилась крайне сложная лесопожарная обстановка.

«Наши специалисты действовали в труднодоступных районах Красноярского края. Боролись с огнем в основном вручную, используя лопаты, бензопилы и топоры. В итоге совместно с другими лесопожарными формированиями потушено 1 лесных пожаров, которые бушевали на площади свыше 15 тысяч гектаров», – сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в МАХ.

Командировка стала результатом межрегионального взаимодействия: власти Красноярского края обратились к правительству Тюменской области с просьбой о помощи. «На своем опыте знаем, какой разрушительной может быть огненная стихия. Силы перебрасываем в рамках межрегионального маневрирования лесопожарных формирований», – отмечал губернатор в день отправки. Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков в регионе горела тайга, действовал режим чрезвычайной ситуации.

Это не первый опыт тюменских пожарных по оказанию помощи соседним регионам. «Задача выполнена, и теперь пожарные вернутся к своим семьям. Спасибо каждому за самоотверженность. Тюменская область гордится своими героями», – подчеркнул Александр Моор.