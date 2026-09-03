Тюменская область передала почти миллион медицинских снимков на московскую медицинскую платформу

Тюменская область с 2024 года передала почти миллион диагностических изображений в платформу «МосМедИИ», которая с помощью искусственного интеллекта анализирует результаты лучевых исследований. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор после видеоконференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В регионе систему используют по шести направлениям: флюорография, маммография, рентген органов грудной клетки, КТ грудной клетки, КТ головного мозга и рентген позвоночника.

По словам Моора, быстрый анализ снимков помогает врачам раньше назначать дополнительные обследования и начинать лечение. Глава региона отметил, что применение таких технологий может способствовать сохранению здоровья пациентов и в отдельных случаях спасать жизни.

Тюменская область присоединилась к платформе в 2024 году. Моор назвал использование «МосМедИИ» примером сотрудничества регионов и поблагодарил Сергея Собянина за поддержку проекта.