От технологий до традиционных ценностей: Сургут определил векторы развития образования

Около 600 педагогов школ и детских садов, руководителей образовательных учреждений, представителей администрации и Думы Сургута приняли участие в управленческом форуме «Образование Сургута: стратегические задачи и муниципальные решения». Ключевое мероприятие ежегодного Августовского совещания педагогических работников прошло в Сургутской филармонии и стало площадкой для подведения итогов и определения задач на новый учебный год.

Город представил 15 лучших муниципальных практик, которые показывают разные направления развития сургутского образования. Среди них — подготовка школьников к Национальной технологической олимпиаде, инженерно-техническое образование, историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание. Такой комплексный подход позволяет развивать интеллектуальный, нравственный и культурный потенциал детей, сохраняя традиционные ценности как фундаментальную основу культурного кода России.

Обращаясь к педагогам, Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул, что задача современной школы не ограничивается передачей знаний. «Сегодняшняя конференция – это настройка на весь учебный год. Перед вами сегодня стоят задачи не только по качеству знаний, но и по воспитанию настоящего человека. Человека, который не боится ответственности, уважает историю, знает цену труду и умеет ценить свою Родину. Не на словах, а на деле. Вы учите детей читать, считать, думать. Но самый ценный навык – это быть гражданином. Впереди новый учебный год. Пусть он будет для вас интересным. Спасибо вам за ваше терпение, мудрость и ту самую искру, которая зажигает глаза детей», — отметил глава города.

О значении профессии учителя говорила и заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова. Она отметила, что педагог выполняет важную культурную миссию, а одной из главных задач остается постоянное повышение профессионального уровня учителей и развитие наставничества для молодых специалистов.

Разные инструменты развития детей были представлены и в муниципальных практиках. Так, детский сад №89 «Крепыш» показал опыт инженерно-технического образования дошкольников. Здесь в образовательный процесс постепенно внедряют мультипликацию, программирование роботов и технологии беспилотных летательных аппаратов.

«Более семи лет работаем в данном направлении. В настоящее время оно для нас приоритетное. Мы изучаем базовые технологии – мультипликация, квадрокоптеры, мультистудии. С 2024 года успешно реализуем технологию беспилотных летательных аппаратов. Дошколята уже совершают первые тренировочные полеты квадрокоптеров. Мы учим детей не просто формировать интерес к науке и технике, а развиваем детей всесторонне с помощью инновационного оборудования», — рассказала заместитель заведующего детским садом Регина Захаркина.

Развитие технологического направления продолжится и в школах. Директор департамента образования Администрации Сургута Ирина Замятина отметила необходимость более тесного взаимодействия с предприятиями. «Конечно, система образования не стоит на месте и изменяется. Все новшества касаются как отдельных предметов, так и образовательного процесса в целом. Мы живем в регионе, где активно добывают нефть и газ. Поэтому нам важно готовить детей по направлениям инженерных специальностей. В связи с этим планируем увеличить взаимодействие с профильными предприятиями и другими городами», — подчеркнула она.

Стратегическая часть форума также была посвящена общественной роли учителя, сохранению интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества и инновациям в образовании. Перед участниками выступили благочинный Сургута, протоирей Антоний Исаков, кандидат педагогических наук Виктория Кожевникова и основатель платформы Московского международного салона образования Максим Казарновский.

Итогом работы Августовского совещания стали предложения по развитию муниципальной системы образования Сургута на 2026/27 учебный год. В их числе — продолжение проекта «Семья как храм», внедрение курса «Духовно-нравственная культура России», повышение квалификации педагогов в сфере ИИ-грамотности, а также участие образовательного сообщества в проектах по укреплению семьи, развитию наставничества и улучшению диалога в школе.

При поддержке Администрации Сургута