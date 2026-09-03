Депутат Госдумы проанализирует миграционную политику Югры в 2010-2020 годах

ЛДПР намерена проанализировать миграционную политику Югры в период с 2010 по 2020 год, когда регионом руководила Наталья Комарова. Об этом во время визита в Сургут заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, передает URA.RU.

«Нам интересен период с 2010 по 2020 год. Понимаете, почему количество мигрантов так увеличилось? С чем это связано? Разные ходят слухи. Говорят о том, что было стремление сделать так, чтобы в Югре было больше населения, чем в Тюменской области. Ну и вообще много конспирологических теорий. Давайте разберемся, отчего вдруг количество мигрантов здесь увеличилось», — прокомментировал Луговой.

Депутат сообщил планирует направить запросы для получения данных о миграционной ситуации в регионе за 2010-2020 годы. Парламентарии хотят отдельно изучить причины роста числа приезжих, меры их поддержки и расходы, связанные с миграционной политикой того периода.

Текущий курс властей Югры на ужесточение миграционной политики Луговой оценил положительно. По его мнению, руководство региона признает существующие проблемы и выстраивает более жесткий подход.

Ранее мы рассуждали о том, что миграционный поток в Югру делает бессмысленными инвестиции в социальную инфраструктуру — никаких денег поддерживать постоянное обслуживание нового и неквалифицированного населения просто не хватит.