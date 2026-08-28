В Югре предложили увеличить семейный капитал до 300 тысяч рублей

Югорский семейный капитал при рождении или усыновлении третьего и последующих детей предложили увеличить с 191 443 до 300 тысяч рублей. Инициативу выдвинул губернатор Югры Руслан Кухарук , сообщает канал «Югра официально».

Средства семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование и медицинские услуги. Также выплату разрешается использовать для покупки транспортного средства, газификации и подключения дома к централизованным инженерным сетям.

Кроме того, с этого года родители, которые очно учатся в образовательных организациях Югры, могут получить выплату при рождении первого ребенка. При появлении второго или последующего ребенка право на эту меру поддержки сохраняется.