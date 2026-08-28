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Руслан Кухарук предложил поднять югорский семейный капитал более чем на 100 тысяч рублей

В Югре предложили увеличить семейный капитал до 300 тысяч рублей

Руслан Кухарук предложил поднять югорский семейный капитал более чем на 100 тысяч рублей
Фото Magnific

Югорский семейный капитал при рождении или усыновлении третьего и последующих детей предложили увеличить с 191 443 до 300 тысяч рублей. Инициативу выдвинул губернатор Югры Руслан Кухарук , сообщает канал «Югра официально».

Средства семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование и медицинские услуги. Также выплату разрешается использовать для покупки транспортного средства, газификации и подключения дома к централизованным инженерным сетям.

Кроме того, с этого года родители, которые очно учатся в образовательных организациях Югры, могут получить выплату при рождении первого ребенка. При появлении второго или последующего ребенка право на эту меру поддержки сохраняется.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 251, комментариев: 0
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