Молодежь Тюменской области представит 50 социальных проектов на форуме «УТРО»

Пятьдесят представителей Тюменской области представляют социальные проекты на форуме «УТРО», который проходит со 2 по 6 сентября в Курганской области. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Участники вместе с экспертами доработают инициативы и подготовятся к защите. Также тюменская делегация планирует встретиться с полномочным представителем президента России в УрФО Артемом Жогой и губернатором Тюменской области Александром Моором.

Руководитель делегации Эльвира Имашева отметила, что проекты охватывают несколько направлений. «Проекты нашей молодежи охватывают несколько направлений: от развития студенческих сообществ до культурно-просветительских инициатив. По итогам форума лучшие инициативы получат не только экспертную поддержку, но и шанс на грантовое финансирование», — рассказала Эльвира Имашева.

Диана Худиева из Тюмени представит проект «Окружной форум старост УФО». Инициатива предполагает создание общей площадки для общения старост и формирование сообщества молодых лидеров, готовых реализовывать проекты в Тюменской области.

Еще один участник, Александр Комков, презентует творческую лабораторию «Вне графика». Проект рассчитан на работающую молодежь и предполагает занятия театральным искусством, импровизацией и развитие эмоционального интеллекта. Инициатива должна помочь снизить профессиональное выгорание молодых сотрудников предприятий и разнообразить их досуг.

Данил Игнатенко из Краснодона планирует развивать в своем городе фиджитал-спорт. Проект должен вовлечь молодежь в физическую активность и соревновательную практику, а также создать новые возможности для досуга.