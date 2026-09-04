В Сургуте в самом разгаре проект «ИнформУИК»

27 августа в Сургуте началось адресное информирование жителей о предстоящих выборах. В рамках федерального проекта «ИнформУИК» члены участковых избирательных комиссий будут обходить квартиры и дома, рассказывать горожанам о датах и времени голосования, доступных способах отдать свой голос и расположении избирательных участков.

В обходах участвуют более 700 представителей всех 130 участковых избирательных комиссий Сургута. Такая работа продлится до 15 сентября. Узнать настоящего члена комиссии жители смогут по фирменной экипировке и именным удостоверениям.

«В будние дни обход будет проводиться с 17:00 до 20:00, в выходные – с 10:00. Узнать обходчиков можно по фирменной экипировке с символикой избирательной кампании. На каждом – именной бейдж с печатью участковой комиссии, фирменный галстук или платок, сумка с логотипом избиркома. Атрибутика поможет жителям отличить настоящего члена комиссии от мошенников. Также вручаем жителям информационные материалы», — пояснила член участковой избирательной комиссии № 697 Мария Поликаева.

В информационных материалах сургутяне найдут приглашение на выборы, адрес своего участка и время его работы, контакты для вызова комиссии на дом, а также сведения о возможности проголосовать по месту фактического нахождения. Во время обходов члены комиссий используют специальное мобильное приложение, где отмечают уже посещенные домовладения и уточняют сведения об избирателях.

Практика такого адресного информирования уже применялась во время выборов Президента России в 2024 году. В нынешнюю кампанию формат расширят: рассказывать сургутянам о предстоящем голосовании будут не только по месту жительства, но также на предприятиях и в учреждениях города.

По словам заместителя Главы Сургута Виталия Малыхина, организация выборов в городе требует масштабной совместной работы. Администрация участвует в межведомственной подготовке, чтобы обеспечить участки связью, необходимыми материалами и комфортными условиями для голосования.

Отдельное внимание уделяют доступности участков. Речь идет не только о пандусах и широких дверных проемах, но и обо всем маршруте избирателя — от дома до места голосования. В оценке готовности участков участвуют представители общественных организаций и организаций инвалидов. Для тех, кому сложно добраться до участка, предусмотрена возможность проголосовать на дому. «Качественно организованные выборы — это процесс, который должен быть удобным для граждан. Наша задача — сделать так, чтобы для горожан участие в голосовании не становилось сложностью или проблемой», — отметил Виталий Малыхин.

«Я уверена: участие в выборах – это долг каждого гражданина нашей страны. Ведь от голоса и выбора каждого из нас зависит наше общее будущее и процветание», — поделилась жительница Сургута Евгения Слободенюк.

Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Сургутянам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Тюменской областной думы, окружной и городской дум. Проголосовать можно на избирательном участке или на дому. Кроме того, действует сервис «Мобильный избиратель»: он позволяет выбрать участок по месту фактического нахождения, если в дни голосования человек будет находиться не по месту постоянной регистрации.

Найти свой участок сургутяне могут на сайте Территориальной избирательной комиссии города. Там же размещен график работы горячей линии. Задать вопросы о процедуре голосования можно по телефону 52-20-22.

При поддержке Администрации Сургута