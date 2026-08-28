Арт-объект на фасаде швейной фабрики Тюмени объединил орнаменты мастериц из пяти городов

В центре Тюмени, на фасаде швейной фабрики по адресу улица Володарского, 22, появился ажурный мурал. Арт-объект получил название «Зауральское кружево» – это собирательный образ, объединивший традиции и мастерство кружевниц из Тюмени, Кургана, Шадринска, Челябинска и Екатеринбурга. Их орнаменты и авторские эскизы легли в основу художественного оформления, рассказали в официальной группе региона «Тюменская область.рф» в МАХ.

Проект стартовал 15 января 2026 года и за это время объединил более тысячи участников. В его программе прошли мастер-классы, лекции, творческие встречи и образовательные события, посвященные кружевоплетению и сохранению народного ремесла.

Организаторы проекта отмечают, что для горожан это не просто новый рисунок на стене, а зримое продолжение живого ремесла.

Увидеть мурал можно уже сейчас, а его торжественное открытие состоится 6 сентября в 16:00. Мероприятие пройдет у здания швейной фабрики со стороны улицы Челюскинцев. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.