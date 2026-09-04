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Президент России сообщил о скором восстановлении ушедших на ремонт НПЗ

Владимир Путин заявил о контроле ситуации на топливном рынке России

Президент России сообщил о скором восстановлении ушедших на ремонт НПЗ
Фото Magnific

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке страны находится под контролем, а власти принимают меры для стабилизации поставок. Об этом глава государства сообщил на Восточном экономическом форуме, передают «Ведомости». На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к нехватке топлива, Путин ответил: «Мы должны быть ко всему готовы». При этом он подчеркнул, что власти продолжают контролировать рынок.

Отдельно президент остановился на восстановлении нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, ремонтные работы идут достаточно быстро. «Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что ситуация на рынке топлива стала стабильнее по сравнению с предыдущей неделей. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы продукции с НПЗ, а часть предприятий завершила ремонт.

Кроме того, Россия наладила импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина из дружественных стран. Власти и нефтяные компании продолжают совместно контролировать ситуацию на рынке.

Также представитель ЦБ ранее заявлял, что его ведомство ожидает предсказуемости на топливном рынке уже к октябрю.


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04 сентября в 10:38, просмотров: 670, комментариев: 0
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