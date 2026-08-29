С 1 сентября в новой поликлиники Ишима начнут принимать терапевты и узкие специалисты

В Ишиме завершается подготовка к открытию новой поликлиники Областной больницы №4 – самого крупного объекта здравоохранения в Тюменской области. Первых пациентов здесь примут уже 1 сентября, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сейчас на объекте завершаются последние организационные работы: расставляется мебель и медицинское оборудование, оформляются документы для получения лицензии. Поликлиника полностью оснащена современным оборудованием, для пациентов создана удобная система навигации и маршрутизации, оборудованы просторные холлы и комфортные зоны ожидания.

С 1 сентября первыми начнут принимать пациентов врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, детские стоматологи, сотрудники отделения профилактики, а также все узкие специалисты. Исключение – врачи-травматологи: они продолжат работать в поликлинике на улице Республики, 78. Остальные службы будут вводиться в работу планомерно.

В новом здании под одной крышей объединят сразу несколько подразделений: взрослую поликлинику (куда войдут поликлиники №1 и №3, а также терапевтическое отделение), Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр здоровья, взрослую и детскую стоматологические поликлиники, женскую консультацию, дневной стационар, а также отделения функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики и отделение профилактики.

Новая поликлиника рассчитана на жителей Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикрепленных к Областной больнице №4. Ее площадь составляет 12 479 квадратных метров. Строительство велось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».