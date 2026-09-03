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​О, спорт, ты где?

В Югре можно развивать и падел с керлингом, но помнить, что народ любит футбол, хоккей, лыжи и плавание

В Югре планируют построить падел-­центры в Ханты-­Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске, а землю под них инвестору выделят без торгов. Сам по себе новый вид спорта вопросов не вызывает, но возникает другой: почему именно он получает такой политический и административный приоритет?

Что такое лыжня? Сначала прошел мужик на лыжах — протоптал, потом за ним второй, третий, а потом просто катаются и там, где надо, прочищают. Так было, во всяком случае, в парке Энергетиков, в котором я проводил все свое детство на лыжах. Вот что у нас с лыжами?

Потом, что у нас с велосипедами? Мы видим, что в Сургуте администрация активно развивает велосипедную сеть, это правильно, все хорошо. Сразу видно, что в городе много велосипедистов появилось, многие пересели с машин, особенно нынешним летом, на велосипеды. Замечательно, замечательно.

А что в Сургуте с плаванием? Или в Югре? Вяло у нас строят бассейны. Их должно быть гораздо больше. Бассейн должен быть очень доступным видом спорта.

И наконец, просто что с теннисом? Вот у нас же есть теннисный корт, который когда-то частный инвестор Александр Рязанов построил за свой счет. За счет Газпрома, в общем, это считалось частным инвестированием. Прекрасный теннисный центр. Так давайте этот почин развивать.

И тогда, если мы поймем, что с нашими общедоступными видами спорта, которые со двора начинаются, тогда и падел давайте развивать будем, и миллиарды будем выделять. Хорошо, что нашелся какой-то инвестор, который построит несколько теннисных центров таких. Но не могу комментировать, правильно, неправильно выделение земли бесплатно. Ведь под такое можно все что угодно подвести. А если бы нашелся инвестор, который за бесплатное выделение земли построил бы несколько хоккейных кортов для пацанов?

Я помню эту историю, когда Илья Кандаков лет 15 назад боролся ровно за то, чтобы власти ему не мешали со строительством хоккейного корта. То есть там были имущественные споры между властью и частным конкретным инвестором. Вот, пожалуйста, может быть, надо тогда привлекать на таких же условиях инвесторов в другие виды спорта.

Вы строите стрельбище в парке «За Саймой», значит, тут же вы строите теннисный корт. Делайте теннисный корт, а зимой теннисный корт превращается в хоккейный или просто в каток, где люди катаются. Вот такой подход был бы более понятен.

На каждые несколько домов в наших микрорайонах надо обязательно зимой заливать хоккейную, ледовую площадку, чтобы люди на коньках катались или в хоккей играли. Надо делать огороженные площадки для того, чтобы пацаны играли в футбол, волейбол, баскетбол, мужики пусть играют.

Мне кажется, вот это более приоритетное направление, чем политически обосновывать развитие нового вида спорта под названием падел. Чтобы я был правильно понят: я за падел, я за керлинг, я за любой кипиш, лишь бы народу было хорошо. Но мы, мне кажется, пропускаем то, что лежит на поверхности, что стоит дешевле, что просто на уровне любого муниципалитета, любой управляющей компании можно администрировать. Залить каток зимой — да, это какие-то расходы, но это расходы, направленные на развитие гуманитарного капитала.

И поэтому, если мы делаем инвестору такой подарок сказочный, как под инвестиции 2,5 миллиарда бесплатная земля, то не подумать ли нам об аналогичных программах в отношении лыжных кортов, лыж, катков, спортивных каких-то центров, включая бассейны? Вот это было бы более, скажем так, более комплексное решение проблемы оздоровления населения.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 104, комментариев: 0
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