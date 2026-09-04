В Сургуте завершается ремонт десяти дворов

В Сургуте продолжается планомерное обновление дворов. Администрация города использует для этого разные механизмы — муниципальную программу «Комфортная городская среда в городе Сургуте» и инициативное бюджетирование. Значительную часть затрат берет на себя муниципалитет: в зависимости от механизма финансирования это 80-90 процентов расходов, собственникам жилья необходимо внести оставшуюся сумму.

В этом сезоне в план благоустройства вошли десять придомовых территорий. Специалисты обновляют асфальтовое покрытие, делают безопасные пешеходные дорожки, устанавливают лавочки и урны, монтируют освещение. Инициаторами преобразований становятся сами жители, которые определяют, какие изменения необходимы их двору.

«В городских дворах идет активное благоустройство. Хороший темп взяли управляющие компании. В этом году приводим в порядок 10 территорий. Их выбрали активные сургутяне, которые вместе решили сделать свои дворы красивыми и уютными», – обозначил глава Сургута Максим Слепов.

Самый большой объем работ в этом году приходится на двор дома №45 по проспекту Ленина. Помимо ремонта проезда и пешеходных зон, здесь создают новые спортивные и детские площадки. Практически завершилось благоустройство у дома №1 на улице Бахилова: подрядчику осталось нанести разметку и установить малые архитектурные формы. На финальной стадии также находятся объекты на улицах Профсоюзов, 32 и Крылова, 43, 43/1.

Представитель управляющей компании Еркин Абдрахманов рассказал, что во дворе на Бахилова подрядчик идет с опережением графика. Срок завершения работ установлен на 30 сентября, однако основные объемы уже выполнены. В этом случае 90 процентов расходов обеспечил муниципалитет, еще 10 процентов внесли собственники жилья.

Изначально в текущем сезоне планировалось благоустроить 17 дворов. Однако одна из управляющих компаний не смогла пройти отбор на получение субсидии из-за задолженности перед налоговой. В результате в программу вошли десять территорий, а оставшиеся семь планируют вновь рассмотреть для благоустройства уже в следующем году.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галины Набиевой, все десять объектов сейчас находятся в работе, отставаний от графика нет. Часть подрядчиков завершает обновление даже раньше установленного срока. Основные работы нынешнего сезона должны закончиться до конца сентября. При этом возможность преобразить двор во многом зависит от активности самих собственников. Жителям необходимо обсудить будущий ремонт, определить приоритетные работы и обратиться в управляющую компанию. После этого проводится общее собрание, а его решение становится основанием для подготовки заявки.

«В соответствии с установленным порядком, сначала собственникам жилья нужно обратиться в управляющую компанию. Она организует собрание собственников. На нем жители решат, что придомовую территорию надо благоустроить и что ее стоит включить в состав имущества. Потом управляющая компания сформирует заявку и направит ее в Администрацию города. Там ее рассмотрят и примут решение о включении объекта в перечень для благоустройства», – пояснила Галина Набиева.

Таким образом, городское софинансирование позволяет жителям реализовать достаточно масштабные проекты, не принимая на себя всю стоимость работ. Администрация обеспечивает большую часть расходов — от 80 до 90 процентов, а собственники участвуют в финансировании оставшейся части и непосредственно определяют, каким они хотят видеть свой двор.

Работа рассчитана не на один сезон. В прошлом году в Сургуте привели в порядок 15 придомовых территорий, а в течение ближайших трех лет планируется обновить еще около 30. Адресный перечень на следующий год уже сформирован, окончательный список дворов утвердят в конце года.

При поддержке Администрации Сургута