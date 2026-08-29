В Природнадзоре Югры зафиксировали положительную динамику содержания кислорода в воде

Содержание растворенного кислорода в реках Югры выросло после похолодания и дождей. По данным на 28 августа, его уровень составляет 1,4-2,5 мг/дм³, тогда как тремя днями ранее показатель находился в пределах 0,6-1,6 мг/дм³. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на Природнадзор региона.

Специалисты отмечают устойчивый рост содержания кислорода в воде. Похолодание влияет на температуру воды, из-за чего замедляется процесс окисления и увеличивается количество растворенного кислорода. Это благоприятно сказывается на водных биоресурсах. При этом ранее на Иртыше специалисты фиксировали предзаморные явления у рыбы.

Ситуация в реках стабилизировалась, однако наблюдения продолжаются. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука ответственные службы ежедневно следят за температурой воды и уровнем растворенного кислорода.