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​Три проекта из Тюменской области стали победителями всероссийской премии «Патриоты России»

Инициативы по поддержке семей участников СВО и сохранению памяти получили награды на форуме в Тюмени

​Три проекта из Тюменской области стали победителями всероссийской премии «Патриоты России»
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени 25 августа на первом всероссийском форуме волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» вручили одноименную премию. Три проекта из Тюменской области стали победителями: Марина Цуркану с проектом «Плечом к плечу – всегда на равных», Юлия Петренко с программой социализации членов семей участников спецоперации «СВОи квартирники» и Жанара Саткеева с акцией «Лоскутное одеяло Победы». Всего лауреатами стали 18 проектов из 13 регионов России.

Форум собрал 500 участников из 48 регионов страны, которых объединяет работа по поддержке участников СВО и их семей. Почетными гостями и ведущими спикерами стали полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Каждый участник премии и форума «Патриоты России» для нас – настоящий герой тыла, который приносит максимальную пользу фронту и российскому обществу», – подчеркнул Артем Жога на церемонии награждения.

Тюменская команда поделилась с участниками форума опытом работы по созданию социальных гостиных для семей участников СВО и развитию адаптивного спорта.

«Социальные гостиные мы открыли в самом начале СВО. Их у нас 82, и основная цель – создать места, куда могли бы прийти семьи бойцов, чтобы решить любые вопросы, а также получить психологическую и неформальную человеческую поддержку. В гостиных работают не только профессиональные специалисты, но и наши "серебряные" волонтеры – люди с большим педагогическим, медицинским и просто жизненным опытом», – рассказал глава региона.

Александр Моор также отметил, что социальные гостиные продолжат работу и в будущем – они станут местами для психологической реабилитации, чтобы помочь вернувшимся с фронта бойцам восстановить семейные отношения.

На площадке форума работала выставка достижений уральских производителей народного военно-промышленного комплекса. Полпред главы государства и губернатор также встретились с участниками проекта гуманитарного добровольческого корпуса «Доброслужащий».


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29 августа в 09:07, просмотров: 693, комментариев: 0
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