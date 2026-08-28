Лицеи и гимназии Югры вошли в рейтинги RAEX лучших школ России в 2026 году

Три образовательных учреждения Югры вошли в российский рейтинг RAEX по масштабу подготовки выпускников, поступающих в лучшие вузы страны. А Югорский физико-математический лицей-интернат также занял 86-е место в рейтинге конкурентоспособности школ за 2026 год.

При составлении рейтинга конкурентоспособности эксперты учитывают долю выпускников, которые поступили в лучшие университеты России в этом году. А в рейтинге по масштабу школы сравнивают по общему числу таких выпускников вне зависимости от размера выпуска.

В рейтинге конкурентоспособности Югорский физико-математический лицей-интернат получил 41,949 балла и занял 86-е место. Доля его выпускников, зачисленных на бюджет, составила 56,3%, по договору — 30%, еще 13,8% поступили как олимпиадники.

В рейтинге по масштабу Югорский физико-математический лицей-интернат из Ханты-Мансийска расположился на 319-й позиции (во многом благодаря высоким показателям этого года). Сургутский естественно-научный лицей занял 449-е место, а гимназия «Лаборатория Салахова» из Сургута — 499-е.

Лидером рейтинга конкурентоспособности за 2026 год стал физико-математический лицей №31 Челябинска. Второе место занял СУНЦ МГУ, третье — Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Физико-математическая школа Тюмени с результатом 92,404 балла расположилась на четвертой строчке.

Первое место в федеральном рейтинге по масштабу подготовки заняла Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства. Следом расположились Лицей НИУ ВШЭ и Бауманская инженерная школа №1580. Все они расположены в столице.